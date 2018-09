Carreta tomba e pega fogo na PR-092 em Siqueira Campos

Perto do local onde morreram três pessoas

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente em torno das 19h30m deste sábado, dia oito,no KM 285 mais 900 metros da PR-092, em Siqueira Campos, bem próximo de um redutor de velocidade e do local do sinistro que matou três pessoas na noite da última sexta-feira. Veja detalhes e imagens aqui: https://npdiario.com/capa/colisao-frontal-mata-tres-em-siqueira-campos/

Dessa vez, foi o tombamento de uma carreta (da empresa Ailiram carregada de bolachas) com placas de Marília(SP),que acabou paralisando os dois sentidos da rodovia que liga até Quatiguá.

É que o veículo tombou, o tanque se rompeu e o óleo diesel pegou fogo.

O condutor, no entanto, não se feriu.

A pista só foi liberada no começo da manhã deste domingo, dia nove.