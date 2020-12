Condutor do Mato Grosso do Sul sofreu somente ferimentos leves

Sérgio do Nascimento (foto), de 28 anos, conduzia a carreta DAF XF carregada de reciclado de alumínio, após abastecer no posto Santa Rita, e entrar no trevo acabou tombando no KM 38 da BR-153, às 10h30m desta segunda-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina.

Machucou levemente apenas a perna direita e cabeça, mas não precisou atendimento médico.

A carga de 25 toneladas (JS Transportes), que estava segurada, seguiria para Curitiba e depois retornaria para Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, local de origem.