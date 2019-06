Carro cai em rio e três meninas de Japira morrem afogadas (vídeo)

Tragédia comove Norte Pioneiro

Três jovens do Norte Pioneiro (família de Japira) perderam as vidas no sábado, dia primeiro, depois que o carro onde elas estavam caiu no rio Vargem Grande, às margens da BR-476, em Paula Freitas, cidade perto de União da Vitória, na região sul do Paraná.

Os corpos chegaram na tarde deste domingo, dia dois, em Japira, estão sendo velados na Capela Mortuária e serão sepultado às oito horas desta segunda-feira, dia três, no cemitério japirense.

O npdiario conseguiu identificar as vítimas fatais: Ágatha Victória Ferreira Sant’Ana, quatro anos; sua mãe, Jaqueline Oliveira Ferreira , 22 e Kauane Letícia Roberto, 12, cunhada de Jaqueline.

A Funerária Unipaf, de Ibaiti, é responsável pelo enterro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, o condutor tentou desviar de um caminhão e acabou saindo da pista.

O motorista do veículo sobreviveu e conseguiu sair antes da chegada das equipes de resgate e uma outra criança foi salva.

O caminhão seguia na rodovia no sentido contrário e, pouco antes do acidente, fez uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização (vídeo acima).

As três sofreram parada cardiorrespiratória e as tentativas de reanimação não surtiram efeitos, morrendo no hospital. A quarta vítima é um bebê de pouco mais de um ano, o qual foi identificado e transferido para uma UTI da região.

O carro era um Kia Cerato de cor prata com placas de Clevelândia, conduzido por um homem identificado pelas iniciais W. J. D. S., estariam seguindo com destino a cidade de Porto União.O veículo seria emprestado.