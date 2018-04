Carro capota e ejeta dois jovens em Joaquim Távora

Ambos estão na UTI da Santa Casa de Jacarezinho

Dois rapazes sofreram ferimentos graves. O acidente aconteceu em torno das 13 horas de sábado, dia 21, na PR-218 entre Joaquim Távora e Carlópolis (fotos).

Josuel Rafael do Prado 30 anos e Rafael Machado de Oliveira, 23, viajavam no Celta prata (placas EPT 6576/Mairink- SP) e , ainda sem se conhecer a causa, o veículo capotou e os dois foram arremessados para fora do carro.

Os jovens foram socorridos pela ambulância do município e o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina.

Josuel e Rafael foram levados para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa Jacarezinho, sendo que o segundo permaneceu algumas horas no Hospital Comunitário Dr Lincoln Graça(Joaquim Távora) antes de ser transferido(Colaborou Hélio Galvão).