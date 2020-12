Investigações ainda estão em andamento para encontrar o criminoso

Na tarde desta terça-feira, dia 15, às 17h30m, um veículo foi encontrado pela Polícia Militar abandonado no bairro Taquaral, zona rural de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, o Fiat Siena branco havia sido furtado no dia anterior, durante manutenção numa oficina.

A chave não foi localizada e o pneu estava furado, por isso, precisou-se da ajuda de um guincho.

O carro foi devolvido ao responsável e pertence à prefeitura de Jacarezinho.