Carro descontrolado invade trailer no centro de Jacarezinho

Condutora ficou nervosa com acidente

Um GM Celta (placas AKX 3601) invadiu o trailer (que estava fechado pois abre somente à noite) da Cida Lanches,na avenida Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Elo na manhã desta sexta-feira, dia 28. O acidente teria sido causado por uma motocicleta que assustou a condutora do carro.

A Polícia Militar esteve no local, próximo da Catedral.

Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa, muito nervosa,mas apenas com ferimentos leves, e liberada em seguida.

A dona da lanchonete ambulante tem um outro trailer instalado em frente do Colégio Estadual Rui Barbosa, na avenida Manoel Ribas.