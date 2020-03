O Fiat Uno estava abandonado no Sapé

Mediante informação na noite deste sábado, dia 28, sobre um veículo abandonado, a Polícia Militar deslocou-se até o Bairro do Sapé (zona rural), em Tomazina, onde constatou um veículo Fiat Uno branco com placas MDI-2823, o qual estava com alerta de furto.

O veículo (foto) foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil e entregue depois ao proprietário.