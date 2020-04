Carro furtado em Siqueira é encontrado desmontado em São José

As investigações continuam para encontrar os criminosos

Na noite deste domingo, dia 19, às 22 horas, um veículo furtado na cidade de Siqueira Campos foi encontrado na zona rural de São José da Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar, localizou-se o carro após uma denúncia ter sido efetuada. O solicitante afirmou que algumas pessoas estavam em uma mata do bairro do Pico, localizada no endereço citado, desmontando o GM/Corsa Wind, placas BTJ-8007.

Foram ao local, além polícia local, uma equipe da Rádio Patrulha de Wenceslau Braz. Juntos, identificaram que só restavam a carcaça e dois pneus. Em consulta o sistema SESP (Secretaria de Segurança Pública) Intranet foi constatado a queixa do furto.

Por isso, o guincho foi acionado, o qual rebocou o automóvel à 36° Delegacia de Polícia Civil.