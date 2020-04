Carro furtado estava perto da ponte do Rio das Cinzas

Os suspeitos do crime ainda não foram localizados

Na tarde deste sábado, dia 18, às 13h, um veículo VW Fox, preto, com placas EFB -7713 (foto), foi localizado próximo à ponte do Rio das Cinzas, na rodovia PR-439, em Abatiá. O carro havia sido furtado durante a madrugada do mesmo dia em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações do Setor de Comunicação Social do 2º BPM, a denúncia foi realizada via Copom (Centro de Operações da PM, principal elo de comunicação entre a corporação e a comunidade).

À vista disso, deslocaram-se ao local onde o encontraram com problemas mecânicos.

O guincho foi acionado e veículo entregue à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para os devidos procedimentos.