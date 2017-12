Carro invade posto, bate em bomba e pega fogo em Cambará

Na manhã de hoje no centro da cidade

O motorista de um Fiat Uno perdeu o controle e invadiu o pátio do posto de combustíveis “Nacional”, na avenida Brasil, batendo numa das bombas de combustíveis no centro de Cambará (fotos). Foi na manhã desta quarta-feira, dia 20, e assustou a todos no estabelecimento comercial e no seu entorno.

No vídeo, é possível ver o frentista, desesperado, tirar o condutor do carro já em chamas.

Ninguém se feriu.

Houve danos materiais de média monta.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Detalhes a qualquer momento.