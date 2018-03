Carro pega fogo em Santo Antônio da Platina; veja os vídeos

Sexta-feira à noite no centro da cidade

Um casal sofreu grande susto na noite desta sexta-feira, dia nove, em torno das 21 horas quando estacionou o Astra de cor preta na rua Artur Franco, quase esquina com 13 de Maio,no centro de Santo Antônio da Platina.Segundos depois que desembarcaram, os dois perceberam ter iniciado uma pequena chama no veículo (provável pane elétrica) que logo se transformou em incêndio, chamando a atenção dos moradores da região.

O corpo de bombeiros chegou rapidamente e debelou as labaredas, controlando o incêndio, mas o carro deu perda total.

O casal havia chegado para participar do baile no Clube da Terceira Idade, a poucos metros do local do sinistro.

Ninguém se machucou(Fotos e vídeos: Diogo Vallentim /Especial para o npdiario).