Apreendidos também coletes balísticos e rádios comunicadores

Por volta das 15 horas deste sábado, dia 13, durante a “Operação Vida”, PMs localizaram um veículo suspeito de pertencer a quadrilha presa no início da semana, em Santo Antônio da Platina. O Honda Civic estava escondido debaixo de lonas, numa casa sem morador, localizada na Rua 2, da Vila Rural, em Carlópolis.

Dentro do veículo e na casa foram encontradas munições, coletes balísticos, rádios comunicadores, toucas balaclavas, ferramentas, objetos utilizados para furar pneus (miguelinos) e vários comprovantes de depósitos, alguns com valores consideráveis, no valor de R$ 12 mil , R$ 4 mil e 3,5 mil reais.

O material comporia o arsenal que o bando utilizaria em roubos a caixa eletrônico na região, sobretudo pelo fato de um dos integrantes, que foi preso, residir em frente ao local onde o material foi encontrado, bem como ter sido visto ali com os indivíduos envolvidos.

Certamente vidas foram salvas, pois os criminosos estavam em posse de armamentos de alta letalidade (…) Parabéns às equipes pelo empenho e dedicação em favor da segurança pública”

Também constatado que o Honda Civic era produto de roubo na cidade de Ourinhos(SP) e um outro carro escondido no “mocó”, VW Polo, estava com placa clonada.

O comandante do 2 BPM, Major Castelo Branco, enalteceu os resultados alcançados com a Operação Vida no Norte Pioneiro: “Tivemos apreensões e prisões importantes desde o início dessa operação e a desarticulação da quadrilha deu-se pela ação preventiva realizada pela polícia militar. Certamente vidas foram salvas, pois os criminosos estavam em posse de armamentos de alta letalidade, colete balísticos entre outros materiais. Parabéns às equipes pelo empenho e dedicação em favor da segurança pública”, afirmou.