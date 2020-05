Cartão Comida Boa evita fome em Santo Antônio da Platina

Iniciativa está acontecendo devido ao coronavírus

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio da Platina, responsáveis pelo Cartão Comida Boa, já distribuíram cerca de 65 % do benefício. Entretanto, o prazo do atendimento, que acontece das sete às 13 horas, se encerra neste sábado, 30 de maio.

Quem já recebeu não tem necessidade de procurar a organização novamente, já está apto a receber as próximas duas parcelas do auxílio. O cartão deve ser usado exclusivamente para compra de produtos da cesta básica.

O Cartão Comida Boa é destinado aos cidadãos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) nacional e atende aos requisitos estabelecidos no decreto 4570/20, além de autônomos e microempreendedores individuais que tiveram sua renda afetada pela pandemia.

A Secretaria de Assistência Social está atuando para que o maior número de pessoas que se enquadram no programa. Todas as ações possíveis estão sendo reforçadas para garantir que o acesso ao benefício seja acompanhado de atos preventivos para evitar a circulação do vírus (Covid-19).

Para a retirada do cartão é obrigatório levar RG e CPF, somente o titular do cartão (sem acompanhantes), além do uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social.

Os estabelecimentos comerciais parceiros do programa são:

CRAS – Rua Prefeito Arnolfo Alves nº 70 – Aparecidinho I.

CREAS – Rua Sete de Setembro nº 922 – Centro (em frente a Igreja Metodista Central).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rua Vereador José Ritti nº 47 – Vila Ribeiro.

PROJETO BOIA FRIA – Rua Pastor Adão Rufino nº 175 – Vila Ribeiro

CASA DA CRIANÇA RECANTO FELIZ–Rua D. Pedro II nº 28

AGÊNCIA DO TRABALHADOR – Avenida Oliveira Motta nº 1110 – Centro