Cartorário revela ser pré-candidato a vereador nas eleições deste ano

Em Santo Antônio da Platina

José Artur Ritti (foto) anunciou ao npdiario na tarde desta terça-feira, dia 14, que é pré-candidato a vereador nas eleições de quatro de outubro deste ano em Santo Antônio da Platina.

Ele, que já foi deputado estadual, também manifestou apoio à pré-candidatura para prefeito do ex-vereador Cláudio Cação(MDB),cujo vice ainda não foi definido.

Assim, as situações estão sendo clareadas, como é o caso do prefeito José da Silva Coelho Neto (Podemos) que disputará a reeleição, tendo provavelmente como vice Francisco Monteiro (PMN). Essa possibilidade ainda não está decidida, e Chico da Aramon já antecipou que, se for para fortalecer o grupo e agregar mais lideranças, não se sentiria desconfortável de ceder a vice, continuando ajudando a gestão de outras formas.

O ex-prefeito Celso de Souza Schmidt (sem partido) será o vice de Gil Martins (PTB), conforme já anunciado.

O ex-presidente do legislativo, Valdir Domingos de Souza, o Valdir do Foto (DEM) deve ser o cabeça de chapa tendo Pedro Claro de Oliveira Neto (PSD) como vice. Por enquanto, os dois não definiram quem será o pré-candidato a chefe do executivo porque Pedro, que completa 80 anos em 2020, tem cardiopatias e estaria propenso a não disputar o pleito.

A propósito, problemas de saúde já foram alegados por ele – nas últimas eleições majoritárias em 2016 – para desistir. O problema de Valdir é o partido, mas também antecipou que pode trocar de sigla. É que o DEM é oposição ao governo de Carlos Massa Ratinho Junior, além do deputado Pedro Lupion ter rejeição dos situacionistas, como é de domínio público.

O PT platinense deve lançar um nome, porém, ainda não foi revelado quem seria, o que deve acontecer nas próximas semanas.