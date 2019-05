Casa da Cultura Platinense sedia Elas por Elas

Amanhã das oito às 18 horas

Com apoio da Prefeitura local neste sábado,dia 24, das oito às 18 horas (7h30m credenciamento e café da manhã) será promovido o aguardado Elas por Elas na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina

Iniciativa diferente, decoração diferenciada e objetivos ambiciosos, a ideia é reunir mulheres do Norte Pioneiro para agregar valores, dividir conhecimentos, valorizar a região e o papel da feminino atual na sociedade.

O objetivo é inspirar e discutir os desafios das mulheres na sociedade, deixando nítido qual o papel social da mulher no mundo atual; criar uma conexão entre todas e despertar nelas o viés do empoderamento feminino*, pois isso é mais do que um tema atual e relevante, é uma necessidade que deve ser cada vez mais incentivada.

Um evento EXCLUSIVO para as mulheres abordando temas atuais e de total interesse do público feminino, dando suporte para a evolução pessoal e a trajetória na carreira do “sexo frágil”, pois lugar de mulher é onde ela quiser.

Site do evento: https://www.sympla.com.br/elas-por-elas-congresso-para-mulheres__502730