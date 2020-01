Casa de Apoio à mães com bebês em UTI precisa de ajuda

Imóvel fica próximo do Hospital Regional

Hoje há três moças (de Jacarezinho, Carlópolis e Siqueira Campos) que tiveram recentemente filhos prematuros abrigadas num imóvel pequeno, mas confortável (fotos), perto de onde nasceram as crianças no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

As mães vão amamentar ou prestar assistência aos recém-nascidos a pé, calmas e seguras duas ou três vezes ao dia.

Uma tem 14 e as outras 25 e 34 anos (foto) e elogiam a unidade, mantida com doações de voluntários da igreja Católica e R$ 2 mil mensais viabilizados pelos prefeito Professor Zezão. O fundador, diácono João Batista (foto) atendeu o npdiario para anunciar uma campanha de arrecadação de recursos.

O intuito é de atender as mães que estão com seus bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, oferecendo as mães serviços de desde julho de 2018 hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lavanderia, além de uma funcionária registrada (Fátima Navarro), tudo isso sem nenhum custo para mães ou familiares.

“Para que possamos manter essa obra de caridade precisamos de mais contribuição, as despesas são grandes”, afirma João Batista.

A Casa de Apoio Francisco Pró Vida tem seis camas e mais alguns colchões para atender a demanda. Algumas genitoras ficam dias, enquanto outras, meses.

A instituição é presidida por Sílvia Regina Dal Ry Bactold, tendo na vice Maria Augusta Navarro e o financeiro dirigido por Júlio Franco (aposentado da prefeitura), além de contar também com os integrantes dos conselhos fiscal e administrativo.

Os carnês de quem deseja ser associado (a) registrarão 50 reais por mês.Quem puder colaborar deve entrar em contato pelo telefone (43) 3534-3872 ou ir direto na Casa na rua Aldo Oliveira, 272, bairro Jardim Monte Verde.