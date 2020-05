Casa é incendiada em área rural próxima a Siqueira Campos

Pode ter sido proposital; investigações continuam

Nesta terça-feira, dia cinco, um incêndio destruiu uma cozinha externa de uma instituição beneficente numa área rural próxima a Siqueira Campos.

De acordo com as informações, encontravam-se no local:

duas máquinas para trabalhar com madeira;

um forno a gás;

alimentos;

triturador de grãos;

utensílios como mangueiras;

ferramentas;

sacas de feijão ração e de milho.

Segundo os alunos da Comunidade Terapêutica, o responsável pode ter fugido com uma moto, pois flagraram essa cena quando estavam tentando apagar o fogo do local. Completaram que a entidade cuida de várias pessoas, as quais buscam lá apoio para vencer o vício nas drogas (Colaboração: Claret Coutinho).