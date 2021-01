Os dois perderam as vidas na hora por causa da violência da batida

Valdecir Pereira da Silva, 52 anos, e Andréia de Mello dos Santos, 25 (fotos), perderam as vidas em torno de 17h30m desta quinta-feira, dia sete, em colisão frontal no KM 68 da PR-435, em Congonhinhas, no trecho entre Ibaiti.

Ele, conhecido – como “Cirinho” – dirigia uma Fiat Strada(placas de Japira) e bateu de frente contra um caminhão (placas de Abatiá) da revendedora de bebidas da Conti, que teria invadido a pista, o que ainda não ficou comprovado.

O casal é de Japira, onde o homem era mecânico e tinha dois filhos. Ela iria fazer 26 anos no dia 31 deste mês e deixou um filho. Ambos tiveram um outro relacionamento antes do atual.

Os dois viviam juntos e voltavam de Londrina trazendo uma geladeira. A mais velha de Silva faz tratamento médico num hospital londrinense e, como conseguiu melhora, o pai transportava o eletrodoméstico na picape que conduzia porque em breve a moça voltaria para Japira, segundo relato de dois familiares.

O motorista do outro veículo, 32 anos, e o acompanhante, 37, sofreram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Estadual (Unidade Operacional de Cornélio Procópio) atendeu a ocorrência.

A Funerária Renascer cuida do corpo e o sepultamento será à tarde desta sexta-feira, dia oito, em horário a ser definido.