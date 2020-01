Casal de Ribeirão Claro é assaltado mas PM recupera carro

Um bandido estava armado com revólver

Em torno das 18h40m de segunda-feira, um casal de namorados foi surpreendido por dois indivíduos, estando um deles armado de revólver que anunciou assalto tomando o veículo e celulares das vítimas tomando rumo ignorado. Foi na Rodovia Estadual PR-151 (Ponte Pênsil).

Por volta das quatro horas da madrugada desta terça-feira, dia 21, a PM paulista contatou a PM de Ribeirão Claro com a notícia de que um veículo da cidade fora localizado num canavial nas proximidades de Chavantes/SP em uma fazenda.

As partes e o veículo foram encaminhados para delegacia local para demais deliberações. Através de fotos da PM de Chavantes/SP, as vítimas reconheceram os autores do roubo, sendo que ambos possuem passagem pelo crime de roubo e um deles está foragido da Justiça.