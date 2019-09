Casal de traficantes é preso com cocaína em Ibaiti

Buscas na residência

Neste fim de semana em Ibaiti, a Agência Local de Inteligênci em buscas quanto ao crime de tráfico de drogas praticado por um casal, montou um ponto de observação próximo à residência, na Rua Pedro Bueno Sobrinho, Bairro Gralha Azul.

No momento em que viram uma Honda/Cg Titan 150 Ex, conduzida pela mulher suspeita, se deslocando sentido Bairro Vila Santo Antônio, a criminosa foi acompanhada à distância pela equipe, e na Rua Padre Estevam Szulk, se aproximou de uma pessoa e tentou entregar um objeto. Realizada a abordagem e constatado que o objeto que ela tentou entregar se tratava de um papelote de cocaína.

Também estava com R$ 206,00 e um celular.

Com apoio da equipe RPA deslocou até a residência dela, onde após autorização para busca domiciliar, foram localizados no quarto do casal 01 embalagem ziplook contendo cocaína e a quantia de R$ 2.550,00 em espécie e anotações referentes ao tráfico de drogas. Foram localizados ainda, em um quarto nos fundos, dentro de um guarda-chuva, mais 14 embalagens ziplook contendo cocaína e dentro de uma mala de viagens foram localizados mais 36 vazias e uma balança de precisão.

No momento em que as equipes realizavam buscas na residência, o marido chegou ao local. De imediato, realizada a abordagem, apreendida a quantia de R$ 280,00 e um celular. Os envolvidos, a substância entorpecente, os objetos e a motocicleta foram encaminhados para a 37 DRP de Ibaiti para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

Resultados:

16 embalagens ziplook contendo substância análoga à cocaína apreendidos;

36 unidades de ziplook vazios apreendidos;

01 balança de precisão apreendida;

R$3.036,00 ( três mil e trinta e seis reais), em espécie apreendidos;

01 folha de cheque apreendida;

01 celular marca samsung modelo j2 apreendido;

01 celular marca Apple modelo IPhone 5 apreendido;

Anotações referentes ao Tráfico de Drogas;

01 motocicleta Honda/CG Titan 150 Ex, cor vermelha, apreendida.