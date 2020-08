Casal é encarcerado em Santo Antônio da Platina

Maconha, cocaína e crack foram apreendidos

Na tarde de sexta-feira, dia 31, às 16h30m, um Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, foi cumprido em Santo Antônio da Platina e duas pessoas foram presas, uma mulher de 44 anos e um homem de 35 anos.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Agência Local de Inteligência, Polícia Civil e Rádio Patrulha realizaram a operação. Juntos, abordaram dois endereços, com o objetivo de encontrar objetos ilícitos, entretanto, apenas em um conseguiram localizar.

Ao todo, a operação resultou, além dos indivíduos presos, na apreensão de: