Casal é preso com 60 quilos de maconha em Bandeirantes (vídeo)

Cães Árius e Horus farejaram 81 tabletes em três malas

No início da madrugada (uma hora) desta sexta-feira, dia 24, no KM 03 da PR-855 durante Operação Comandão II, foi abordado um ônibus da empresa Nordeste, que fazia a linha Cianorte (PR) para Americana(SP). Em revista minuciosa ao compartimento de bagagem utilizando os cães de faro de entorpecentes Árius e Horus, os quais indicaram três malas com 81 tabletes de maconha totalizando 60, 755 quilos da droga, foi preso um casal de passageiros.

J.S.P. e G.M.L. confessaram ter aceitado e iriam receber de um desconhecido na rodoviária da cidade paulista a quantia de 500 reais para transportar a droga.

Os dois foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil bandeirantense.

Participaram da bem sucedida ação as equipes Canil e Polícias Rodoviárias Estaduais de Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.