Casal Platinense relata emoção e desafio de ganhar trigêmeos

Conheça todos detalhes e bastidores da felicidade tripla protagonizada por Cristiano e Jhanaína

Exclusivo: O brilho do olhar de Jhanaína Corsini dos Santos e Cristiano dos Santos Silva vem da chama do amor e da gratidão eterna de vivenciar uma emoção extraordinária. De acordo com especialistas, a chance de uma gravidez natural de trigêmeos é de duas em 1 milhão.

O casal e mais Rosa,a avó materna dos bebês, receberam o npdiario onde residem, no centro de Santo Antônio da Platina. Mas, antes é recomendável detalhar como foram os partos.

A experiência inesquecível veio na manhã de uma segunda-feira(dia 17 deste mês) no Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), em Santo Antonio da Platina, administrado pela Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), que registrou o nascimento dos trigêmeos em sua maternidade.

De acordo com o médico Fábio Chaves, Responsável Técnico pela área de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital, a paciente com idade gestacional de 30 semanas e 3 dias deu entrada às 05h20 e 10h57 a primeira criança nasceu um menino pesando 1,682 kg.

Logo em seguida, às 11h10 nasceu o segundo bebê, uma menina, pesando 1,415Kg. A terceira gemelar, outra menina, nasceu às 11h14, pesando 1,190Kg. As três crianças foram encaminhadas para a UTI Neonatal do Hospital Regional, para iniciar o tratamento, devido a prematuridade e passam bem.

Chaves ressalta sobre o sucesso do parto devido o tipo de gestação de alto risco, trigemelar dicoriônica-triamniótica, ou seja, foram produzidas apenas duas placentas para três bebês.

“O parto de trigêmeos é sempre uma emoção, algo atípico, em que você só descansa quando termina”, comemora Chagas, que ainda relatou que após a conclusão do parto toda a equipe comemorou, “Teve salva de palmas e tudo”, disse o profissional.

“Me senti muito emocionada. Segundo caso de trigêmeos que vejo no hospital, o primeiro de parto normal, vibrei com a mãe, o dom da vida é muito gratificante, e ver a emoção da mãe é mais gratificante ainda”, comentou a técnica em enfermagem da UTI Neonatal, Rafaela Alves.

João Emanuel significa Deus conosco, agraciado por Deus;

Emanuelle significa Deus está conosco e

Eliza significar Deus é um juramento.

A genitora falou sobre o receio que teve no início da gestação, de não conseguir realizar os partos e acabar prejudicando os bebês.

“Na hora do parto as funcionárias me ajudaram muito, parecia que faziam força comigo. Muito atenciosas e cuidadosas. É estranho ter o bebê e não estar com eles, mas sei que é para o bem deles estar na UTI Neonatal, meu obstetra já havia me falado sobre isso. Não dá pra explicar o amor que senti ao ver as carinhas, morrer de amor e depois morrer de dor, por três vezes”.

O pai dos trigêmeos, de 32 anos, agradeceu a Deus pelo nascimento dos filhos e considera que é um milagre divino o fato de terem nascido bem. “Não tenho palavras para expressar o amor que tenho por eles. Hoje eu sei o que é o amor de Deus”, cravou, convicto.

A enfermeira Gabriela, Coordenadora da UTI Neonatal, afirmou que se emociona sempre, em todos os partos, porque cada um é diferente, “A possibilidade de cuidar do amor de alguém, de estar ali perto, de ver os olhinhos deles, ver o amor nos olhos da mãe, poder dar esse cuidado, estar preocupada em dar o primeiro atendimento e ao mesmo tempo sentir a emoção do momento. É muito gratificante”, disse.

Ao npdiario, Jhanaína, 35 anos, informou ter parado de tomar anticoncepcional em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 foi ao médico Fábio Bitencourt e ele já alertou sobre a possibilidade real, “eu me assustei”, admite.

Ela é cabeleireira e ele soldados da Extinpel (fábrica de extintores).

Na sequência, o médico Alexandre Machado se incorporou à equipe para cuidar da delicada gravidez.

Os dois felizardos pediram para registrar publicamente agradecimentos para familiares, colaboradores, amigos, para a igreja evangélica Comunidade Platinense e Extinpel, “tivemos muito carinho e paciência de todos”, expressam, satisfeitos.

O que vai mudar? Tudo, principalmente na rotina diária.

Cristiano tem como hobby automóveis rebaixados, “agora vou rebaixar carrinhos de criança”, brinca, abrindo um largo sorriso e enlaçando sua mulher nos braços. Ela abre e fecha os olhos, lacrimejantes e felizes. Deus existe e abençoa essa união. Uma dádiva que será para sempre louvada.

As penúltimas trigêmeas que nasceram no Norte Pioneiro, em março de 2019, eram três meninas.

