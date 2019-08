Casal preso por tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina

Apreensões de objetos utilizados no crime

Com base em denúncias sobre um determinado indivíduo que estaria realizando intenso tráfico de drogas na Rua Antônio Bernardes com a Rua Presidente Castelo Branco, em Santo Antônio da Platina, Policiais Militares iniciaram monitoramento do local.

Nesta quinta-feira, dia primeiro, por volta de 22 horas, flagraram dois usuários chegaram de moto e comprando entorpecentes do suspeito. Na sequência, os viciados foram abordados e com um deles ncontrada uma porção de cocaína. Ele confirmou que realmente havia comprado a droga do citado traficante.

As autoridades então invadiram a casa do elemento e,já na chegada, o flagraram tentando se desfazer das drogas, jogando pela janela. Além dele, estavam na casa sua esposa e filha (3 anos). No quarto do casal havia grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de apetrechos utilizados pelo narcotráfico.

Utilizando os cães Lana e Thor do Canil do 2º BPM, os PMs localizaram menores porções de crack e maconha em embalagens plásticas prontas para o comércio. O indivíduo de 22 anos e sua esposa de 21 receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.

Também acionado o Conselho Tutelar para assistência à filha dos dois.

Apreensões:

01 faca apreendida, usada para picar a droga;

809 pinos vazios de eppendorf apreendidos;

R$1.469,00 reais em dinheiro trocado apreendidos;

01 balança de precisão apreendida;

45 gramas de cocaína apreendida;

841 gramas de maconha apreendida;

20 gramas de Crack apreendida;

01 celular Samsung apreendido.