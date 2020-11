Casal que roubou em Pinhalão é preso em Wenceslau Braz

Os jovens estavam abastecendo a camionete que tinham assaltado

PMs de Wenceslau Braz, cientes neste fim de semana de roubo a residência com comércio auto-center em Pinhalão, onde um casal (moça de 18 e rapaz de 20 anos) roubou um veículo e mercadorias automotivas, estavam atentos.

Em patrulhamento, na altura da Av. Pedro Boickzuk a equipe teve contato visual com a camionete roubada fazendo abastecimento num posto de combustível local. Diante dos fatos, foi realizada abordagem, sendo presos os dois.

No interior, encontrado um revólver calibre .32 e uma faca, além de dinheiro, na cabine. Na caçamba estavam todas as diversas mercadorias roubadas na situação em Pinhalão.

Os objetos e veículo recuperados e apreendidos à Delegacia de Polícia Civil, sendo que logo após, equipe de Pinhalão deslocou para apoio e também compareceu no local as vítimas do roubo.