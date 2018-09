Casamento une famílias de Guapirama e Ribeirão Claro

Paula Oliveira e Ricardo Chammas

Paula Regina de Oliveira, filha de Paulo de Oliveira e Rosemeire Toledo de Oliveira, irmã de Bárbara, se casou com Ricardo David Chammas Cassar Filho , filho de Nora e Ricardo David Chammas Cassar, e irmão de Eduardo Chammas.

A cerimônia foi no sábado,dia 15, na igreja Matriz de Guapirama, no centro da cidade, e a recepção ocorreu no clube da Colônia Japonesa local.

Doutora Paula integra a diretoria da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Antônio da Platina.

Estiveram presentes várias autoridades , como prefeitos da região, o Procurador-Geral de Justiça, Gilberto Giacoia e o desembargador da Operação Lava Jato, João Pedro Gebran Neto.

O casal residirá em Ribeirão Claro, onde mora a família do noivo.