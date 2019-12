Casas populares são entregues à famílias platinenses (vídeos)

Na manhã desta quinta-feira

Em cerimônia promovida no final da manhã desta quinta-feia, dia 19, no Centro de Eventos, representantes do Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e da Prefeitura de Santo Antônio da Platina entregaram nesta quinta-feira (19) as chaves de 128 casas populares a famílias do município. A construção do conjunto habitacional recebeu R$ 13 milhões de investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As obras foram executadas em 17 meses pela construtora F KLAS, contratada via processo licitatório pelo critério de menor preço organizado pela Cohapar. A participação do Governo do Estado no projeto envolveu ainda a Copel e a Sanepar, responsáveis pela instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto, o que ajudou a viabilizar o projeto e reduzir os custos de financiamento.

Graças aos subsídios do FGTS e às contrapartidas do governo estadual, as famílias beneficiadas pagarão prestações a partir de R$ 377 a R$ 648 ao mês durante 30 anos de financiamento, valores similares ou até inferiores ao custo do aluguel na região.

Para o prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, a união de esforços entre os órgãos envolvidos é fundamental para atrair investimentos para o município. “Com essas parcerias, estamos dando oportunidade para que as famílias saiam do aluguel para uma casa própria de qualidade”, afirma. “Além disso, as obras movimentam a economia e geram empregos e renda no município”, concluiu o prefeito.

Estavam presentes o superintendente da Caixa Econômica Federal, Flávio de Paula, o gerente regional da CEF, Valdemir Martins, diretor da empreiteira Fklas, Fernando Klas, gerente regional e coordenador de rede da Sanepar Juarez Wollz e Rildo Carvalho, representante do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, diretor de Indústria e Comércio, Marcão do Café, vereador Jé Vernier, secretários de Agricultura, Luis Carlos Silva, e Planejamento Airton Diniz, chefe de gabinete Ditinho Miranda, e diretor de Trânsito, Bruno Chagas.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO