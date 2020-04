Caso passional provoca briga entre três mulheres em Jacarezinho

A briga envolveu três mulheres

Na noite desta quinta-feira, dia dois, às 19h45m, uma mulher (27 anos) foi vítima de agressão enquanto andava de bicicleta na av. Manoel Ribas em Jacarezinho.

De acordo com as informações, as agressoras são duas mulheres, de 31 e 32 anos, que chegaram no local com um carro preto, momento em que desceram do veículo e causaram escoriações no rosto da vítima. Além de arranhá-la e deixá-la com lesões, também danificaram a tela de seu celular (as autoras não saíram ilesas).

A mulher de 27 anos contou às autoridades presentes que é ex mulher do atual companheiro de uma das agressoras, bem como é a esposa do ex marido da outra. Entretanto, o motivo do desentendimento não foi revelado.

À vista disso, todas foram levadas ao Pronto Socorro local para elaboração do laudo de lesão corporal e posteriormente encaminhadas à Companhia de Polícia Militar para a confecção do termo circunstanciado.