Casos infectados forçam prefeito a manter comércio fechado em Guapirama

“Não vou ceder aos comerciantes”, avisa Pedro Banzé

Os guapiramenses estão assustados. O município de 4,5 mil habitantes chegou a 20 casos confirmados da Covid-19. Para se ter uma ideia, Santo Antônio da Platina, com cerca de 47 mil habitantes, tem 21 positivados.

Na manhã de hoje, o prefeito Pedro Oliveira (MDB) desabafou com a reportagem, admitindo estar passando momentos muito difíceis, pressionado por comerciantes locais por um lado e , por outro, pelo grande número de infectados.

Informou que terá uma reunião nesta tarde com o promotor Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas justamente sobre o assunto tentando tratar de estratégias para conter o avanço da doença e harmonizar as ações de combate na cidade.

Há uma percepção regional de que o número de casos da Covid-19 tenha recrudescido por causa do eventual descaso com a saúde pública da Frangos Pioneiro (sediada na vizinha Joaquim Távora), porém o chefe do executivo preferiu não comentar sobre a empresa.

Anunciou que não cederá e permanecerá sem abrir o comércio “pelo menos até o próximo dia 30”.

Guapirama registra também um óbito(de um idoso vindo de Bandeirantes), 27 casos em investigação, 33 descartados e 69 monitorados.