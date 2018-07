Cassado mandato do prefeito de Japira; presidente da câmara assume segunda-feira

Sessão terminou por volta das 22h45m desta sexta-feira

José Geraldo Santos (foto abaixo de óculos) teve o mandato de prefeito cassado na noite desta sexta-feira, dia 27, depois de 7h30m de uma sessão histórica no município de cerca de cinco mil habitantes.O atual presidente da câmara, Lauro Aparecido de Carvalho (foto principal sorrindo) assumirá a chefia do executivo na segunda-feira, dia 30, em horário a ser definido.



“Vamos administrar sem rancores nem mágoas, procurando unir toda a cidade e buscar o desenvolvimento econômico e social”, afirmou ao npdiario.

Ele tem 52 anos, é casado, quatro filhos e cumpre o segundo mandato de vereador.

Havia manifestantes dentro e fora do prédio, mas não houve problemas (fotos e vídeo).

O então prefeito teve indeferido pelo Tribunal de Justiça – também nesta sexta-feira – pedido de atribuição em efeito suspensivo ao recurso.

O que demorou para finalizar a sessão foi a leitura, obrigatória pelo Regimento Interno, do relatório da Comissão Processante

Foram quatro denúncias, sendo que Geraldão, como é conhecido, perdeu em três, duas por 6 a 3 e uma por 5 a 4.

Uma referente a uso indevido de veículo da frota da prefeitura, outra por nepotismo em secretarias e a última contratação e pagamento de 30 funcionários por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo). Uma sobre suposto uso de maquinário agrícola foi derrubada pelo voto.

O vereador Antônio Ricardo Japão(MDB) enalteceu os trabalhos da câmara, enfatizando que ” aqui todos trabalhamos pelo bem do município e sem privilegiar interesses partidários”, afirmou.

A sessão foi dirigida pelo procurador do legislativo, Claudinei Alessandro Gonçalves (Colaboraram Wilson Ramos e Ilton Inácio).