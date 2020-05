Católicos platinenses não terão Drive-Thru no domingo de Pentecostes

Religiosos preferiram evitar por causa da pandemia

Santo Antônio da Platina possui quatro paróquias: Santa Filomena, São José (Colorado), São Judas Tadeu e Santo Antônio de Pádua. O pároco da última, padre José Antônio Pereira de Campos (foto) representando todas, informou nesta quinta-feira, dia 28, que o Pentecostes domingo, dia 31, não será como antes.

O religioso lembrou que, em vários municípios, haverá, a entrega da hóstia nos carro no sistema Drive-Thru, que é uma corruptela da expressão “drive-through” (com semelhante pronúncia) que significa literalmente “através do carro”. Só que em Santo Antônio da Platina não.

Pentecostes (“Quinquagésimo” em grego) é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. É celebrado 50 dias depois do Domingo de Páscoa, e ocorre no sétimo dia depois da celebração da Ascensão de Jesus. Isto porque ele ficou 40 dias, após Sua ressurreição, dando os últimos ensinamentos a seus discípulos.

Se somados os três dias em que ficou na sepultura, são 43 dias. E para os 50 dias que se completam da Páscoa até o último dia da grande festa de Pentecostes, sobram sete dias. Foram esses os dias em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes.

Pentecostes é histórica e simbolicamente ligado ao festival judaico da colheita (Shavuot), que comemora a entrega dos Dez Mandamentos no Monte Sinai 50 dias depois do Êxodo. Para os cristãos, o Pentecostes celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Cristo, através do dom de línguas, como descrito no Novo Testamento, durante aquela celebração judaica do quinquagésimo dia em Jerusalém. Por essa razão Pentecostes é, às vezes, considerado o dia do nascimento da igreja cristã. O movimento pentecostal tem seu nome derivado desse evento.

A ocasião (o Domingo de Pentecostes) é o último dia da Festa do Divino Espírito Santo, muito difundida no catolicismo popular brasileiro e de outros países.