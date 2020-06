Católicos platinenses participam de Corpus Christi na quinta-feira

Roteiro começa com a celebração de missa às oito horas

O Padre José Antônio Antônio, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, explicou na manhã deste sábado, dia seis, como será o Corpus Christi em Santo Antônio da Platina na próxima quinta-feira, dia 11.

Haverá a celebração de missa às oito horas transmitida ao vivo pelo Facebook da paróquia Santo Antônio de Pádua. Em seguida, da igreja Matriz (também chamada Paroquial) sairão as duas picapes Fiat Strada, uma com o som (pen dri ve) e outra com Jesus Sacramentado, o Santíssimo (fotos).As músicas serão alusivas à Jesus na Eucaristia.

O trajeto será o seguinte: terminada a Missa,o sacerdote sairá com Jesus no Ostensório e percorrerá todos os limites geográficos da paróquia passando em frente ao Hospital Nossa Senhora da Saúde Construcasa Bordignon, Colégio Casucha, trevo da rodoviária passando pelo Jardim São Francisco (npdiario) indo até Chácara Tanko, passando em frente das capelas Santa Clara e Nossa Senhora de Guadalupe.

Percorrendo também o bairro Jardim Saúde, por trás do Cemitério São João Batista, pegará a avenida Oliveira Motta indo até a PR-339 (trevo da saída para Ribeirão do Pinhal), passando em frente do cemitério Jardim das Oliveiras.

Do trevo da rodovia voltará pela Oliveira Motta até a prefeitura e daí descerá pela rua Marechal Deodoro até a Igreja Matriz, onde encerrará com a benção solene.

As outras três paróquias farão seu trajeto individual ou poderão, se preferir, seguir o mesmo roteiro.

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Na liturgia da Missa, a Eucaristia (hóstia) é o momento mais importante.

A expressão latina que significa Corpo de Cristo, ou Corpus Domini, é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma “Festa de Guarda”, em que a participação da Missa é obrigatória, na forma estabelecida pela conferência episcopal de cada país.

A procissão pelas vias públicas, quando é feita, atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico (cânone 944) que determina ao bispo diocesano que a providencie, onde for possível, “para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo”.

A Capela do Santíssimo, chamada popularmente apenas de Santíssimo, mais conhecida na língua inglesa como Capela Eucarística (Eucharistic Chapel) é onde se localiza o sacrário, apresentando por isso mesmo, normalmente uma decoração mais nobre e magnificente do que o restante da igreja

Adoração ao Santíssimo Sacramento é muito especial para os Católicos.

Sacrário ou Tabernáculo é uma espécie de pequena urna onde se guarda o Santíssimo Sacramento. Ostensório ou custódia é uma peça de ourivesaria usada em atos de culto para expor solenemente a hóstia consagrada sobre o altar ou para a transportar solenemente em procissão.