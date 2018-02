Católicos siqueirenses celebram imagem peregrina e Jubilei de Sacerdócio

Nem chuva esmoreceu disposição dos fiéis

Mesmo com tempo chuvoso centenas de féis participaram da recepção, carreata e celebração de missa com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em Siqueira Campos na tarde de sábado, dia 11. O evento fez parte das comemorações dos 100 anos da imagem, que iniciou em 2017.

E neste domingo, dia 11,o Frei Carlos Gonzaga Vieira celebrou com grande festa e solenidade seu Jubileu de 25 anos de Sacerdócio e comemorou junto da comunidade e amigos o momento festivo em sua caminhada vocacional. Os eventos foram realizados no Santuário Senhora Bom Jesus da Cana Verde.

As missas em Ação de Graças também tiveram celebração dos padres Redentoristas e do Frei Carlos Gonzaga.

A Imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717. Portanto, em 2017 o encontro da Imagem completou 300 anos.

As comemorações dos ‘300 anos de Bênçãos’ de Nossa Senhora Aparecida tiveram início no dia 12 de outubro de 2016 e para celebrar o tricentenário, aconteceu programação especial de devoção e obras de fé.

Desde o ano de 2014 uma Imagem fac símile da Padroeira é enviadas a diversas arqui(dioceses) e Missionários Redentoristas.