Católicos terão Páscoa como nunca teve na história do Norte Pioneiro

Eucaristia em sistema drive-thru e também a pé

Considerando o momento pandêmico que estamos vivendo, tendo em vista as normas sanitárias vigentes, os decretos e orientações episcopais emanados, será realizado no Domingo Pascal, dia 12, a entrega das hóstias dentro de carros (drive–thru) e também a pé no centro e bairros de Santo Antônio da Platina.

Às 07h30m celebração de Missa reservada (portas fechadas) na Igreja Matriz, a qual todos poderão participar pela Rádio Difusora FM 102,3 e ou pelo facebook Paróquia Santo Antônio de Pádua. Logo após essa Missa, haverá Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão distribuindo a hóstia consagrada:

1 – Todos os MESC’s para este momento estarão munidos de máscaras e com as mãos devidamente desinfectadas (uma vez lavadas as mãos e desinfectadas com álcool em gel, de forma alguma tocarão em alguma coisa que não seja a âmbula e as partículas a serem distribuídas e, uma vez colocadas as máscaras em hipótese alguma tocarão nelas antes de terminar a distribuição da Eucaristia);

2 – Haverá um grupo de 12 MESC’s posicionado em frente a Igreja Matriz (foto acima) na Rua Marechal Deodoro distribuindo aos que se aproximarem de carro em fila dupla;

3 – Um grupo de 8 MESC’s estará na região da praça, posicionados distantes uns dos outros para atender a quem se aproximar a pé;

4 – Haverá igualmente um grupo de MESC’s em frente as Comunidades: Jardim do Sol, Santa Cruz, Monte Real, Água da Areia e São Joaquim de Cima para atender os que se aproximarem de veículos ou a pé;

A quem vai comungar, recomenda-se:

1 – Participar da Missa Pascal pela Rádio Difusora Fm 102,3 ou pelo facebook Paróquia Santo Antônio de Pádua;

2 – Terminada a Missa, ir no veículo ao local mais favorável (Matriz, Jardim do Sol, Santa Cruz, Monte Real, Água da Areia ou São Joaquim de Cima), e ali, manter-se em fila, com os vidros do veículo devidamente abertos – haverá Ministros de ambos os lados do veículo – por isso não é necessário em hipótese alguma, estacionar ou descer dos veículos;

3 – Ao se aproximar do MESC não precisa saudá-lo, basta estender a mão “em forma de trono” à janela do veículo em direção ao Ministro (não será concedida comunhão na boca); tendo recebido a comunhão na mão, leve-a diretamente à boca, pois o ministro não se dirigirá a outro até que você tenha ‘ingerido’ a comunhão;

4 – Terminado de comungar, dirija-se em espirito de oração e silêncio para sua casa;

5 – Se há espaço no seu veículo, convide ou ofereça ‘carona espiritual’ a alguém que conheça e não ofereça riscos, para que diminua a quantidade de carros e mais fiéis tenham possibilidade de receber a Santa Comunhão.

Enfim, a comunhão será distribuída piedosa e pacientemente enquanto tiver fluxo contínuo de veículos ou pessoas, lembrando o que São Padre Pio de Pietrelcina dizia: ‘É mais fácil o mundo viver sem a luz do sol que um cristão viver sem a Eucaristia’.