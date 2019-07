CEA promove cursinho intensivo para ENEM

Aulas direcionadas para o sucesso

O Centro Educacional Aliança (CEA) está promovendo Cursinho com aulas preparatórias direcionadas para o ENEM 2019.

O CEA trabalha com o material do Sistema COC de Ensino, com professores extremamente qualificados, aulas focadas e engajadas no conhecimento, estudo com qualidade, aulas complementares, simulados e muito mais, sem contar que é acessível para todos os alunos.

O cursinho é uma oportunidade única de se preparar adequadamente para a prova. O estudante que deseja ter sucesso no resultado final não pode perder essa oportunidade.