CEA promove Preparatório para Concurso Público da Polícia Militar

O CEA/Escola Aliança (foto), em Santo Antônio da Platina, promove Preparatório para Concurso Público da Polícia Militar do Paraná. As aulas, com início previsto para o próximo dia dois de abril, acontecerão às segundas, quartas, e sextas-feiras no auditório do CEA das 19h15 às 22h30m na Rua 13 de Maio, 612, centro.

Segundo a secretária Rafaela Gualiume serão aplicadas, inicialmente, as matérias básicas e assim que o edital do concurso for publicado será lançado o curso para as específicas.

O material está incluso no valor da mensalidade.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas, até o dia dois de abril, pelos telefones (43) 3534-0210, (43)99604-8785(Whatsapp) ou direto no CEA, pessoalmente ou com procuração.

Havendo procura, serão abertas as inscrições para uma nova turma aos sábados, especialmente para aqueles interessados que não podem comparecer às aulas durante a semana.