Celso Schmidt está fora da eleição de 2020

Saída já era aguardada e agora cabeça de chapa busca um vice ligado ao governo estadual

O comerciante de Santo Antônio da Platina, Celso de Souza Schmidt (foto) fez um balão de ensaio que virou bolha furada e está fora do pleito deste ano, conforme previsto.

Ele, que tem 70 anos, já foi do PT, PSD e agora está filiado ao PSB, chegou a espalhar que seria pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-vereador Gil Martins (PTB) mas o grupo e inclusive ele próprio chegaram à decisão inadiável: O vice será outro(a).

Gil ligou para o npdiario na tarde desta quarta-feira, dia 26, elogiou o ex-futuro colega, e explicou ter conversado com Schmidt e pedido para abrir mão, “ele foi muito companheiro e sabe que precisamos negociar para fortalecer a chapa majoritária e também ajudar os pré-candidatos a vereador”, declarou o petebista.

Schmidt não será sequer coordenador da campanha eleitoral.

Gil preferiu não especular, porém entre prováveis nomes como vice aparece o ex-vereador Aguinaldo do Carmo. Este pretende também postular a chefia do executivo, mas as convenções ainda não foram realizadas.

A ideia é a vaga (que chegou a ser comentada que ficaria com o PP) ficar com o PSD ou PSC(ambos partidos ligados ao governador Carlos Massa Ratinho Junior).

VICE – Quem definirá o vice de Flávio Mayorky (DEM), também pré-candidato a prefeito platinense, é o deputado Pedro Deboni Lupion, que, politica e desinibidamente age como um Senhor Feudal e indicará o vice.

Os rumores apontam nomes não confirmados como João Cláudio Gaudêncio, Leonísio, e Adriana Almeida (ex-diretora municipal de Saúde), que teriam negado, mas o empresário Vando Siqueira já teria sido até convidado por Mayorky para ser seu parceiro de chapa. Falta oficializar.