Celta capota hoje e fere três jovens platinenses na BR-153

Em torno de 4h40m da madrugada desta quarta-feira

Vítor Emanuel dos Santos, 18 anos (não habilitado) perdeu o controle e capotou o Celta (placas AKB 0061/SAP) numa curva no KM 28 da BR-153, por volta de 4h40m perto do Rio Jacaré, em Jacarezinho.Os três são platinenses.

Dafny da Silva Miranda, 19, e Maycon Mendes Silva, 21, também estavam no carro.

Todos tiveram ferimentos médios e foram atendidos na Santa Casa local.

A moça foi ejetada do veículo.

O condutor se negou a fazer o teste do bafômetro.

O Celta (fotos) , que teve danos de grande monta, colidiu contra um barranco e capotou pelo menos duas vezes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Guinchos Imai atenderam a ocorrência.