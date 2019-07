Centro Cultural Special Dog traz musical a Jacarezinho (vídeo)

Apresentação acontece no domingo

No domingo, dia quatro de agosto, moradores de Jacarezinho terão a oportunidade de conferir a reprodução de um dos musicais mais conhecidos no mundo. O espetáculo Os Saltimbancos, produzido pelo Centro Cultural Special Dog, levará à cidade a famosa história de quatro animais que, sentindo-se explorados por seus donos, decidem fugir de casa e tentar a sorte como músicos.

Os Saltimbancos terá início às 15h30 no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 968. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos antes da apresentação no local da apresentação.

O evento cultural contará com um elenco de 97 pessoas, entre crianças e jovens alunos de Canto Coral e do projeto de Circo do Centro Cultural, professores e músicos convidados. Durante cerca de 70 minutos, eles colocarão em prática todas as técnicas de dança, canto, interpretação e artes circenses aprendidas durante as aulas. “A peça estreou com três apresentações em nossa cidade natal, Santa Cruz do Rio Pardo. Tivemos casa cheia nas três datas e, após o grande sucesso, recebemos vários convites para levar o espetáculo a outras cidades”, comenta Juliana Manfrim, gestora cultural do CCSD.

O espetáculo tem direção musical de Daniele Montuleze e Eduardo Augusto e direção cênica de Fernando Milani.

SERVIÇO:

Musical Os Saltimbancos em Jacarezinho

Data: 04 de agosto

Horário: 15h30m

Local: Conjunto Amadores de Teatro (CAT) de Jacarezinho

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 968 – Jacarezinho/PR

Realização: Centro Cultural Special Dog

FICHA TÉCNICA OS SALTIMBANCOS – CENTRO CULTURAL SPECIAL DOG

Duração do Espetáculo: 70 minutos

Realização: Centro Cultural Special Dog

Direção Geral: Juliana Manfrim

Direção Musical: Daniele Montuleze e Eduardo Augusto

Direção Cênica: Fernando Milani

Regência Orquestra: Eduardo Augusto

Regência Coral: Daniele Montuleze

Coreógrafos: Robson de Souza e Reynaldo Puebla

Adaptações de Arranjos Musicais: Daniel Lazala

Elenco Teatro: Instituto Circênico de Jaú e 12 alunos de artes Circenses do Centro Cultural Special Dog

Atores principais: Fernando Milani (Burro), Giovana Catto (Galinha), Julio Cesar (Cachorro) e Gabriela Dias(Gata)

Vozes: 51 alunos dos corais Infanto juvenil 2 e 3 do Centro Cultural Special Dog

Músicos Orquestra: 25 Alunos e professores da Orquestra do Centro Cultural Special Dog e 4 músicos convidados

Confecção de Figurinos: Alunas do Curso de Costura e Modelagem e Patchwork do Centro Cultural Special Dog, Costureira Wanda Nardo e Costureira Ana Claudia

Locação de som: Paulão Som

Operação de som: Renato Neli

Sobre o Centro Cultural Special Dog

O Centro Cultural Special Dog é uma organização sem fins lucrativos idealizada pelos irmãos Erik e Mário Manfrim, sócios da empresa fabricante de alimentos para cães e gatos Special Dog, localizada em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Criado em 2014 com o objetivo de promover integração, cultura e aprendizado por meio de cursos e workshops de artesanato, corte e costura, arte circense, canto, bazares e de diversos instrumentos, entre outras atividades, já beneficiou mais de mil adultos e crianças. Informações: https://www.facebook.com/pg/CentroCulturalSpecialDog/.