Charme Joias & Acessórios tem promoções para Dia das Mães

Chance imperdível para presentes requintados

Inaugurada em Agosto de 2018, Charme Joias & Acessórios trouxe para Santo Antônio do Platina e região um conceito inovador: uma loja para atender a todos os públicos (fotos) .

Trabalhando com peças femininas, masculinas e infantil ( alianças, peças para o dia a dia, casamentos, formaturas e 15 anos) que vão do clássico ao moderno. A Charme Joias & Acessórios trabalha com joias em prata , semi-joias , relógios e acessórios.

Oferece também aos seus clientes cartão fidelidade com descontos especiais, além de disponibilizar peças, todas com garantia, a partir de R$ 20,00, que são selecionadas com bastante cuidado e delicadeza no acabamento, e, por isso, é referência de qualidade no Norte Pioneiro.

A loja foi pensada com todo carinho, ambiente climatizado e aconchegante, prezando sempre pelo bom atendimento.

Venham conhecer a loja, que está situada na Rua Rio Branco, n° 500.