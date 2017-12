Chef volta da Itália e traz delícias para restaurante do Norte Pioneiro

Divino Gusto recebe comensais de bom gosto no centro platinense

A Chef Maríndia Disseró, do restaurante Divino Gusto (Santo Antônio da Platina) chegou de mais uma de suas viagens a Itália a par das novidades gastronômicas, após participar de várias feiras com demonstrações.

Ela contou que a Velha Bota está buscando inovações práticas para receber bem o incontável número de turistas que a visitam a cada ano. Falando sobre gastronomia, contou que muitos restaurantes estão se adaptando a vários tipos de cardápios, sem esquecer o famoso “prato único” ( elaborado com mais de um ingrediente e produto), suprindo assim a necessidade dos visitantes e criando uma explosão fabulosa de sabores.



Nesta oportunidade, a Chef estabeleceu-se no Sul da Itália, para aprender novas técnicas da culinária local e se especializar na famosa “Dieta Mediterrânea”, na cidade de Ostuni, região da Puglia.

A Dieta Mediterrânea se caracteriza pela riqueza do consumo de frutas, hortaliças (verduras e legumes), cereais, leguminosas (grão-de-bico, lentilha), oleaginosas (amêndoas, azeitonas, nozes), peixes, leite e derivados (iogurte, queijos), vinho, azeite de oliva e uma enorme variedade de ervas de cheiro, que dão cor e sabor especiais a esta culinária. Além disso, é caracterizada por um baixo consumo de carnes vermelhas, gorduras de origem animal, produtos industrializados e doces, alimentos ricos em gordura e açúcar.

Como já é de conhecimento geral, o tradicionalismo dos italianos valoriza muito a região e os comunidades, o que os torna grandes anfitriões.

Depois dessa experiência e aprendizado, a Chef Marindia Disseró está apresentando seu novo cardápio no Ristorante Divino Gusto a partir deste final de semana, “Temos várias novidades: antepastos mistos, porções, pratos únicos multicoloridos com deliciosos sabores. Contudo, os clássicos italianos continuarão.A grande novidade será Antipasto Gran Misto della Casa”

Essa delícia constará de 12 entradas diferentes, para, no mínimo, duas pessoas. A cada entrada, uma surpresa da profissional.

“Estamos renovando o nosso cardápio mantendo as tradições, os ingredientes e a técnica italiana modernizada para poder servir cada vez melhor os nossos clientes.Venha para o Ristorante Divino Gusto e confira as novidades”, convida.

Endereço: Rua 7 de setembro, 1100

Santo Antônio da Platina

Telefones 43 3141-1100 / 9 9807-7317

Texto: Enóe P. Cabral