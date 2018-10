Chefe do Cartório Platinense dá últimas dicas para votar

Resultado final sairá no máximo em 1h30m

Especial: A chefe do Cartório Eleitoral de Santo Antônio da Platina, Ana Paula Pavanini Navas (fotos) informa os detalhes mais importantes das eleições deste deste domingo, dia sete.

Duas dicas importantes: Não será permitido entrar com o celular(smartphone) ligado na cabine de votação, assim o melhor é levar a colinha com os números da candidata e dos candidatos em quem for votar e é necessário levar um documento com fotografia.

O eleitor pode levar, em papel, os números dos candidatos anotados. A cola eleitoral é permitida e recomendada pela Justiça Eleitoral, pois o eleitor irá votar para cinco cargos (deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente). Não é permitida a “cola” em celular na hora de votar.

O município tem hoje 31.051 eleitores aptos para o pleito.Outros 5.519 eleitores platinenses tiveram os títulos cancelados porque não fizeram biometria.

A chefe garante que o resultado final sairá entre 55 minutos até no máximo uma hora e meia após as 17 horas.

O segundo turno será em 28 de outubro.

Na mesa receptora trabalharão o presidente, o primeiro e o segundo mesários e o secretário.Ao todo, trabalharão para a 22ª Zona 535 pessoas, além do promotor Diego Coqueiro e o juiz Júlio César Tanga.

Serão 123 urnas para 108 sessões.Na verdade, eram 110, porém quem votava no distrito do Monte Real escolherá os candidatos na Escola Municipal Vilma Longo e quem votaria no Taquaralzinho foi encaminhado para a Escola Municipal Nohêmia Lopes Galvão Neimanm.



Ana Paula fez questão de rechaçar fake news apontando que esses eleitores teriam suspensas carteira de habilitação ou RG, “a multa é de R$ 3,51 apenas e os interessados terão que comparecer no fórum eleitoral (foto abaixo) depois das eleições para regularizar a situação”, afirmou, ao lembrar que têm desinformados que possivelmente vão na sessão eleitoral e serão impedidos porque não fizeram a biometria.

Para quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, vale o alerta: a penalização não é só para a hora de votar.O eleitor que não realizou o recadastramento biométrico dentro do prazo teve o título cancelado e não poderá, por exemplo, inscrever-se em concurso ou tomar posse em cargo público, obter passaporte e renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino enquanto não regularizar a situação na Justiça Eleitoral.

A multa de pouco mais de três reais poderá ser paga apenas na agência do Banco do Brasil e a normalização é rápida.

Ela, entretanto, confirmou que os cidadãos convocados para trabalhar no pleito não podem faltar sem justificar a ausência. Se um mesário, por exemplo, não o fizer,a multa é alta, de R$ 351.

O eleitor pode demonstrar a preferência por um candidato, desde que seja de maneira individual e silenciosa. São permitidas bandeiras sem mastro, broches ou adesivos no local de votação. Uso de camisetas foi liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitor pode usar a camiseta com nome de seu candidato preferido, sem fazer propaganda eleitoral a favor dele. A camiseta não pode ser distribuída pelo candidato.

