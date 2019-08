Chefs do Norte Pioneiro reforçam técnicas da culinária italiana

Evento foi em Curitiba

As chefs Marindia Disseró e Regininha Garrett acabaram de chegar de Curitiba, onde participaram do primeiro encontro “FIC SUD BRASILE”.

A “FIC”, como é carinhosamente chamada pelos Chefs associados, é a delegação brasileira da Federação Italiana de Chefes, Entidade Oficial no Brasil de representação da FIC Itália, reconhecida pela Wacs (World Association Chefs Society), respondendo ao mesmo estatuto e diretrizes, atuando em todo o território nacional.

Em entrevista ao npdiario, As Chefs contaram que o workshop do qual participaram foi muito produtivo, “tivemos muito aprendizado, muita troca de informações e conversa boa. Estiveram presentes chefs do sul do país, de Gramado a Pato Branco, Pudemos conhecer a história de cada um, bem como a fartura de alimentos que a natureza de dessas regiões nos oferecer; elas também nos contaram que estudam diariamente receitas, técnicas de aprimoramentos e novos sabores, para assim, poderem elaborar, criar e executar cada vez melhor os pratos que costumam servir no Ristorante Divino Gusto”, comentaram.