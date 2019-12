Chegada do Papai Noel e distribuição de presentes atrai milhares em Ibaiti

Festa do Natal Encantado no Estádio Jorge Banuth

Com a presença das famílias na manhã de sábado (14) foi iniciado o Natal Encantado de Ibaiti. A abertura do evento contou com a tradicional chegada do Papai Noel no caminhão da Defesa Civil em uma carreata pelas ruas da cidade. O “Bom Velhinho” desfilou pelo centro da cidade e por volta das 09 horas de manhã desembarcou no Estádio Municipal Jorge Banuth onde as famílias aguardavam para a grande festa.

O evento é organizado pelo Provopar(Programa do Voluntariado do Paraná) , através da presidente e primeira dama Flaviana Fadel Carvalho e Prefeitura, através do prefeito Dr. Antonely Carvalho e a Secretaria Municipal de Assistência Social com a colaboração da Secretaria de Educação, Facai, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura e Centro de Distribuição.

No Estádio Jorge Banuth foi montada uma praça de alimentação com muito refrigerante, pipoca, cachorro-quente, algodão doce e sorvetes e uma tenda coberta com várias brincadeiras como piscinas de bolinhas, camas elásticas, escaladas e outras atrações.

Durante a festa, distribuídos presentes para a garotada. Os presentes foram adquiridos pelo Provopar através de eventos organizados pela equipe da presidente e primeira dama Flaviana durante todo o ano, como o Chá Colonial do Provopar, vendas de doces e salgados, bingos e rifas.

O Papai Noel foi recepcionado pelo prefeito Dr. Antonely e a primeira dama e presidente do Provopar Flaviana, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o vice-presidente da Câmara Antônio Carlos e os vereadores Fábio Maldonado Fadel, Joel Aparecido de Azevedo, José Oscar Belão e André Zaninetti. E recebeu a chave da cidade.

O Papai Noel continua em Ibaiti hospedado nas três casas construídas pela administração municipal especialmente para o Natal Encantando 2019. Uma Casa do Papai Noel está instalada na entrada principal do prédio da Prefeitura, uma na Rua Paraná, em frente ao Banco do Brasil e outra na Praça Florêncio Martins de Melo, parte alta da cidade. Os pais podem tirar fotos e fazer vídeos de seus filhos nas sacadas e no interior das casas ao lado do Papai Noel.

Além das Casas do Papai Noel, a Prefeitura também realizou a decoração de Natal na Rua Paraná, Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, Rua Teófilo Marques da Silveira, Rua Antônio de Moura Bueno, Rua Rui Barbosa, Avenida Paulo Cruz Pimentel, Avenida Drª Fernandina Amaral Gentile, Avenida Arnaldo Buzato, rotatórias, Praça da Prefeitura, Praça Florêncio Martins de Melo, Praça Júlio Farah e terminal rodoviário em apoio à Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Ibaiti.