Chico da Princesa assume como deputado estadual

Por um mês exercerá as atividades parlamentares na Assembleia Legislativa

Vereador em Santo Antônio da Platina e quatro vezes deputado federal, Chico da Princesa (fotos) é deputado estadual desde o dia dois de janeiro deste ano. É que ele estava na suplência da coligação e por força legal e os seus 18.287 votos poderá colocar no seu currículo também, a partir de primeiro fevereiro, ex-deputado estadual, “estou feliz e satisfeito, continuo ajudando a população do Norte Pioneiro com ou sem mandato”, afirmou ao npdiario nesta quinta-feira, dia 17.

O empresário de 64 anos assumirá no lugar de Guto Silva (PSD), que ficará na chefia da Casa Civil, mas no início do mês Mara Lima(PSC) vai substituí-lo.

Chico terá direito a um salário integral de R$ 25,3 mil, verbas de R$ 31,5 para despesas relacionadas ao mandato e os funcionários são os mesmos que Guto deixou.

Nesta segunda-feira, dia 21, acabará o recesso na Assembleia Legislativa e ele terá também um gabinete até o final de janeiro.

Chico é filiado ao PDT, é casado, tem um casal de filhos e uma neta.