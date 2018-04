Chico da Princesa comemora aprovação de projeto

Mais de um milhão de reais por ano para quatro municípios do Norte Pioneiro

O pré-candidato a deputado estadual Chico da Princesa (foto) comemorou, nesta terça-feira, dia 17, a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 315/09 de sua autoria, em sessão do Senado Federal. Já havia sido aprovado na câmara dos deputados.

A PLC foi aprovada por 43 dos 44 senadores presentes à reunião (o presidente Eunício Oliveira só participa da votação das pautas em caso de empate) e seguiu agora para a sanção do presidente Michel Temer para enfim entrar em vigor, o que deve acontecer nos próximos dias.

A iniciativa representará um aumento anual de aproximadamente R$ 1 milhão no valor recebido por 87 prefeituras do Paraná e 759 no Brasil como compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos e áreas alagadas por barragens.

O aumento de arrecadação beneficia Cambará, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Carlópolis.

Chico enviou a seguinte mensagem para a Associação dos Municípios do Paraná, que integra os prefeitos do Paraná:

Parabéns aos Prefeitos que não mediram esforços,lutando sempre pelo aumento de receita, para não ter que andar com um pires na mão implorando por mais recursos. Agradeço ao prefeito Mário Pereira, de Ribeirão Claro, que sempre esteve lutando comigo pela aprovação desse projeto e através dele a todos os 87 prefeitos do meu Estado.