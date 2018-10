Chico da Princesa tem chances reais de se eleger

Campanha eleitoral decolou na reta final

Estamos apenas a poucos momentos das eleições de domingo, dia sete. E, como não poderia ser diferente, a correria pela ‘caça’ ao voto está intensa pelas ruas centrais, nos bairros, na zona rural dos municípios da região e, principalmente, através das redes sociais, pois os candidatos estão explorando ao máximo divulgar seus nomes e números em facebook, instagram, twitter, whatsapp.



Nesta reta final quase tudo é importante a ser explorado para conquistar os votos dos eleitores, principalmente, dos indecisos. Em sondagens, enquetes encomendadas por coligações, partidos, pelos próprios candidatos e suas assessorias de campanha e marqueteiros, há uma mostra de como está o quadro eleitoral atual e o que se pode fazer para melhorar a imagem do seu candidato junto ao eleitor.



Enquanto uns intensificam a campanha, outros, por vaidade, insistem em manter o nome em evidência mesmo que já saibam que não deu certo a estratégia de campanha, o nome não agradou o eleitorado e, a rejeição é avassaladora. Com isso, tal atitude acaba por enfraquecer determinada região como é o caso do Norte Pioneiro.



Na região, são diversos nomes que concorrem à Assembleia Legislativa do Paraná. Um é o ex-Prefeito de Santo Antônio da Platina, Pedro Claro de Oliveira Neto (PSD). O outro, Professor João Carlos Gomes (PP), por fim, o ex-Deputado Federal, por quatro mandatos, Chico da Princesa, do PDT. O Professor João Carlos é de família tradicional em Santo Antônio da Platina, porém, pelos vários anos que ficou e está morando fora, na região dos Campos Gerais, mais especificamente em Ponta Grossa, onde foi Reitor da UEPG, acabou por distanciá-lo da realidade platinense, perdendo vínculo com muitas famílias tradicionais e, hoje, ao andar pela Cidade, passa por despercebido sua pessoa.



Importante lembrar que em se tratando de proporcionais, as variáveis da eleição deste ano apresentam a seguinte realidade. O candidato estará eleito se atingir acima dos 90% de votos; considera-se provável eleito o candidato que estiver com quantidade de votos oscilando entre 70% e 90% e, com chances de se eleger quem atingir de 50% a 70%.

No caso das avaliações, são levantamentos internos que se faz para ter uma análise mais clara da eleição de cada candidato dentro do próprio Partido ou da Coligação. Daí leva-se em conta o desempenho eleitoral dos candidatos, coligação e da legenda e, posteriormente, se tem o quociente eleitoral e o quociente partidário, tal e qual com vistas ao preenchimento das vagas direto e a sobra.

A campanha, com o passar do tempo, e caminhando para a final, proporcionou condições para que os eleitores começassem a analisar melhor o perfil de cada candidato, posteriormente, as chanches de cada um. Diante desta realidade, percebe-se que o candidato do PDT, Chico da Princesa, teve uma aceitação melhor da sociedade por ter uma experiência política em nível nacional e sua campanha demonstra melhor organização, há propostas bem mais definidas e a comprovação de realizações como parlamentar em Brasília (DF). Por outro lado, o candidato do PSD é conhecido mais em Santo Antônio da Platina por ter sido prefeito.



Com o passar dos dias se notam estratégias diferentes, mas válidas para a ocasião, como alguns candidatos (como um tal de Alex Rato que ninguém sabe quem é e nem de onde veio) que fizeram opção em colocar cabos eleitorais nas esquinas das ruas com as bandeiras, outros entregando jornais impressos com mentiras, e por aí vai.

Tudo é feito para atrair a atenção ao máximo principalmente dos eleitores indecisos. No caso do candidato do PDT, ele reside há 30 anos em Santo Antônio da Platina, tem sido um dos poucos da região que decidiu enfrentar o eleitor no chamado corpo a corpo sem se hesitar com a receptividade, embora, até onde se tenha conhecimento, sua estratégia está dando certo e vem conquistando a preferência dos eleitores que agora estão exigindo que o candidato realmente faça algo, e pare de fantasiar uma campanha que todos sabem que não vai chegar a lugar algum tamanha a quantidade de propostas sem fundamento.

No caso de Chico, alguns anos atrás, conseguiu aprovar emenda que direcionou recursos para a recuperação asfáltica do trecho da Rodovia BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Ibaiti. Quem se lembra sabe que era uma estrada que estava com muitos buracos que causavam problemas mecânicos e nos pneus dos veículos e até mesmo acidentes. Outro fator do candidato do PDT é que foi um influenciador na instalação de faculdades na região aproximando os idealizadores dos projetos para com o Ministério da Educação (MEC).



Caso o eleitor de Santo Antônio da Platina – onde está o maior reduto eleitoral do Norte Pioneiro, à frente de Jacarezinho – realmente deseja contar com candidato a Deputado Estadual representando esta região assim como cada município na Assembleia Legislativa do Paraná, dos candidatos que aí estão, certamente o do PDT é um dos que tem maiores chances de ser eleito.

Dados oficiais do Tribunal Eleitoral apontam que o eleitorado do Paraná para este ano é de 7 milhões, 979 mil, 973 eleitores. O quociente eleitoral para Deputado Federal está entre 190.500 a 192.000 por vaga; e, o quociente eleitoral para Deputado Estadual está entre 106.500 a 108.00 por vaga. No caso de eleição, na proporcional, o Paraná tem, em disputa, para a Câmara Federal, 30 vagas para Deputados Federais. Para a Assembleia Legislativa do Paraná, são 54 vagas para Deputados Estaduais.

Então pelo jeito, dos concorrentes de todas as partes do Estado que buscam votos do NP, Chico é um dos que mais possui chances de vitória.