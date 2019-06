Chitãozinho e Xororó emocionam público na 53ª Fapi

Apresentação neste final de semana

Impecável. Assim o público de milhares de pessoas classificou a apresentação da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó ocorrida na noite de sábado (08), na 53ª Fapi de Ourinhos (fotos).

Até quem não é fã do gênero se rendeu ao profissionalismo da dupla e, mesmo que de forma discreta, entoou refrões das músicas de maior sucesso como “Evidências”, “Eu Menti”, “Fio de Cabelo”, “Galopeira”, entre outros sucessos que consagraram a dupla sertaneja de maior sucesso no Brasil, responsável pela popularização do gênero em todo o país.



Foi uma apresentação de gala. Acompanhados da banda com oito integrantes, Chitãozinho e Xororó entraram no palco pontualmente às 22h30 e ao longo de quase duas horas de show emocionaram o público de todas as idades.

Antes do início da apresentação, receberam os fãs no camarim e conversaram com a imprensa. São 49 anos de estrada. A dupla prestes a completar meio século de carreira, revela como permanecer na estrada há tanto tempo sem perder o vigor e a qualidade dos shows.

“Nem parece que tanto tempo passou. Estar na estrada para a gente é uma delícia e continuamos com o maior gás”, diz Chitãozinho, mostrando maturidade.



“É trabalhar com o que gosta. E chegamos num ponto que temos o privilégio de reduzir a agenda e escolher os shows que vamos fazer. Isso nós dá essa longevidade. Administrar a própria carreira também é importante”, emendou Xororó.

Responsáveis pela guinada da música sertaneja em todo o Brasil, a dupla que serve de base para todas as outras que nasceram, diz que ao olhar para trás, percebe que nada foi em vão.

“Valeu a pena. A música sertaneja, quando começamos, era um mercado restrito. Cantava porque a gente amava esse estilo. É da nossa origem. Quando chegamos em São Paulo era rock, pop, o sertanejo era bem pequeno. Graça a Deus a música sertaneja hoje é a mais ouvida e consumida do país.”



Ambos se apresentaram em Ourinhos pela quarta vez, segundo eles, e cantar para os ourinhenses, dizem, sempre é uma experiência gratificante devido a interação com o público, sempre muito receptivo com suas músicas.

“Há 17 anos que não nos apresentávamos em Ourinhos. Esse show é sucesso em todo o Brasil e sem dúvida essa galera vai cantar com a gente mais uma vez. Obrigado ourinhos mais uma vez. Esperamos não demorar tanto para estar com vocês novamente”, diz Chitãozinho.