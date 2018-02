Choque elétrico mata platinense de nove anos

Criança estava em UTI de Londrina

Antony Rodrigues (foto com a mãe), de nove anos, faleceu na madrugada deste domingo dia 25, no Hospital Universitário de Londrina , onde estava internado desde 18 de janeiro deste ano. O menino recebeu uma descarga elétrica de uma fiação instalada num quiosque ,onde brincava na chuva, na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Seu corpo foi transladado para ser sepultamento em horário a ser definido.

Antony foi eletrocutado ao lado da igreja Assembleia de Deus Madureira.De acordo com as equipes de resgate, a criança sofreu várias paradas cardíacas antes mesmo de chegar ao Pronto Socorro Municipal(Colaborou Queiroz Junior).

