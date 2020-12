Ponte do Matida cedeu e caiu; riacho transbordou e muitos prejuízos comerciais

A secretaria de Assistência Social de Jundiaí do Sul , que tem cerca de 3.500 habitantes, ainda avalia os prejuízos nas zonas rural e urbana após a chuva intensa que caiu na noite/madrugada de segunda e terça-feiras, dias 28 e 29.

A ponte do Matida cedeu e caiu. Houve alagamentos e prejuízos materiais.

A fazenda Ramal foi uma das mais atingidas. Unidades habitacionais do Conjunto Osório foram invadidas por correntezas.

Alguns trechos da PR-218 chegaram a ficar intransitáveis pelo volume da água e lama.

Não há desabrigados e nem feridos.

“Jundiaí” é uma referência a um riacho do município, o Riacho do Jundiaí. “Jundiaí” é um termo proveniente da língua tupi, significando “rio dos jundiás”, através da junção de îundi’a ( jundiá, uma espécie de bagre) e ‘y (rio, água)”. O complemento “do sul” serve para diferenciar o município paulista do mesmo nome.